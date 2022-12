VIDÉO - "C'est historique" : des scènes de liesse après la qualification du Maroc en quarts au Mondial 2022

L'engouement était identique au Maroc. De Casablanca, le temple du foot, à Rabat, la placide capitale du royaume, les Marocains ont explosé de joie. Même chose sur les Champs-Élysées, à Paris et jusqu’à Lille. "Ce soir, on ne dort pas, on ne va pas dormir, on va faire la fête toute la soirée. C’est une dinguerie, on est en quart", se confie un autre supporter. Les Marocains ont vibré aux quatre coins du monde. Des scènes de liesse ont ainsi éclaté en Syrie, en Arabie Saoudite et jusqu'à Gaza. Des supporters palestiniens ont même improvisé un chant en l'honneur du onze marocain. Plusieurs internationaux algériens ont également salué l'exploit marocain sur les réseaux sociaux.