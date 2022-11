VIDÉO - L'inspiration de Messi, le bijou de Fernandez... Revivez les buts d'Argentine-Mexique

Près d'une demi-heure plus tard (87'), Enzo Fernandez assomme le Mexique. Servi par Léo Messi, encore lui, le milieu du Benfica Lisbonne s'avance dans la surface des hommes en vert, redouble de passements de jambes, et enroule du droit dans la lucarne d'Ochoa. Sa magnifique réalisation scelle la victoire de l'Argentine (2-0). Et permet à l'Albiceleste de garder espoir dans la course aux huitièmes de finale.

Voir le but d'Enzo Fernandez :