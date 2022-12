Coupe du monde 2022 : l'Inter Milan et le Bayern Munich toujours représentés en finale depuis 1982

Depuis 1982, le Bayern Munich et l'Inter Milan comptent toujours un représentant lors de la finale de la Coupe du monde. L’édition 2022 échappera-t-elle à la tradition ? Sur les neuf finales disputées depuis 1982, l'Allemagne est apparue cinq fois (1982, 1986, 1990, 2002 et 2014) lors du match décisif pour le sacre et l'Italie trois fois (1982, 1994 et 2006). Le Bayern Munich et l'Inter Milan sont deux des principaux clubs de leur pays.