Privés d’équipe à supporter, les Italiens regarderont-ils la Coupe du monde ?

Si Alessio ne supportera "aucune équipe en particulier", Alessandro et Andrea vont contre l'avis des votants de la Gazetta. Le premier sera derrière la France, "son pays d’adoption", et l’Espagne où il a de la famille. "Ma femme et mes enfants sont français, donc je vais faire comme la dernière fois, je vais soutenir la France. Même si j'aime bien toujours le Brésil, l'Argentine et l'Angleterre. Je verrai qui est le plus en forme !", nous répond le second. La Repubblica invite elle à applaudir le Danemark d’Eriksen, remis de son attaque cardiaque en plein match de l’Euro à l’été 2021. Le quotidien et son concurrent Corriere della Sera, les principaux du pays, n’évoquaient quasiment pas la Coupe du monde à trois jours de l’ouverture.