VIDÉO - Coupe du monde 2022 : quel dispositif dimanche soir sur les Champs-Élysées ?

Le dispositif policier sera déployé à partir de 16 heures sur la voie publique ainsi que dans les transports en commun afin "d'assurer la sécurité des personnes et des biens", indique la préfecture de police, avec une présence particulière sur les Champs-Élysées, les gares et stations parisiennes de ce secteur et une surveillance autour des commerces.

Les autorités recommandent au public "d'anticiper et de planifier leurs déplacements et le trajet retour", d'éviter de transporter sacs et bagages, de ne pas porter d'objets interdits ou dangereux et de suivre les informations en temps réel fournies par la préfecture de police.

En 2018, près de 600.000 personnes avaient pu célébrer le sacre des Bleus sur la plus belle avenue du monde. Un chiffre équivalent est attendu dimanche soir en cas de victoire des Bleus.