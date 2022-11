Coupe du monde : les pays déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Le second tour de la phase de poules s’est achevé ce lundi 28 novembre, 8 jours après le lancement de la Coupe du monde au Qatar. Alors que certaines équipes, tels que le pays hôte, le Qatar, ou le Canada sont d’ores et déjà éliminées, trois formations ont déjà assuré leur billet pour la phase finale de la compétition : la France, le Brésil et le Portugal. Petit tour d'horizon sur le parcours de ces trois sélections qui aborderont leur dernière rencontre avec une pression minimale.