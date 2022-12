VIDÉO - Mondial 2022 : qui sont les champions du monde des supporters ?

Les Français, eux, parient sur une issue victorieuse, alors ils veulent rester le plus longtemps possible à Doha, quitte à sacrifier leur billet d'avion retour qu'ils perdront s'ils prolongent leur séjour. Et comme ils seront moins nombreux samedi à 20h dans le stade Al-Bayt d'Al-Khor, ils feront entendre leurs voix avec des classiques revisités. Et pourquoi pas "Petit papa Noël" en version : "Mbappé avec deux ou trois crochets, n'oublie pas le p'tit Olivier". Ou encore "Giroud au bout de mes rêves", qui ressemble à s'y méprendre au "J'irais au bout de mes rêves" de Jean-Jacques Goldman. Avec un tel sens de l'originalité, on peut conclure (sans aucun chauvinisme, et en toute objectivité) que les Français sont les meilleurs supporters.