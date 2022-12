VIDÉO - Les têtes de Gvardiol et Dari, la frappe d'Orsic... Revivez les buts de Croatie-Maroc

La finale entre l'Argentine et la France, ce dimanche (16h sur TF1, TF1info et MYTF1) déterminera le podium final de cette Coupe du monde 2022. La médaille de bronze, elle, a déjà été distribuée. Opposée au Maroc en match pour la troisième place, ce samedi, la Croatie a remporté la "rencontre des perdants" (2-1) et se hisse sur le podium pour le deuxième Mondial consécutif.

Défaite par l'Argentine en demi-finale (3-0), la Croatie n'a pas tardé à se remettre sur le droit chemin. Sur un coup franc lointain dès les premières minutes (7'), Lovro Majer dépose un ballon sur la tête de Perisic, qui trouve celle de Josko Gvardiol. L'un des meilleurs défenseurs de ce Mondial trompe Yassine Bounou, qui plonge sur le côté droit, sans succès. Ce sublime enchaînement en une touche permet à la Croatie d'ouvrir le score (1-0).