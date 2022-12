Coupe du monde 2022 : le chagrin de l'Angleterre à la Une de la presse dans la langue de Molière

Avec mauvaise foi et humour, la presse anglaise n'a d'ailleurs pas hésité à utiliser des expressions françaises bien choisies : comme avec le fameux "Merde" attribué à Pierre Cambronne. À l'image du tabloïd Daily Star, qui a titré : "Merde ! Now do we have to go Chirstmas shopping ?", soit "Merde ! Faut-il vraiment aller faire ses courses de Noël après ça ?". Dans leurs articles, certains qualifient la déception des supporteurs anglais comme aussi intense que les émotions "des Misérables" de Victor Hugo.