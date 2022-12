Coupe du monde : les records battus ou en passe de l’être par les quatre fantastiques

Face à l'Angleterre en quarts de finale (2-1), Hugo Lloris (35 ans) a fêté sa 143e sélection avec les Bleus. Il est désormais seul détenteur du record, avec une cape de plus que Lilian Thuram (142). Véritable patron en équipe de France, Hugo Lloris honore sa première sélection le 19 novembre 2008 face à l'Uruguay (0-0) au Stade de France. Alors gardien de Nice en Ligue 1, il est appelé par Raymond Domenech et fait face à la concurrence, déjà, de Steve Mandanda.

Rod Fanni, défenseur de l'Olympique de Marseille et des Bleus, tenait d'ailleurs ce discours à l'époque : "Chacun dans leur style, ils sont aussi doués l'un que l'autre. J'ai plus d'affinités avec Lloris pour avoir joué avec lui à Nice, mais c'est un casse-tête, j'aurais du mal à choisir. " Le temps lui donnera raison, le Niçois s'est imposé en Bleus, au point d'en devenir le capitaine indiscutable, ne laissant que des miettes à Steve Mandanda (35 sélections).

Quatorze ans plus tard, il est donc le recordman de sélections, mais également le gardien le plus capé en Coupe du monde avec dix-huit matches, un de plus que Fabien Barthez. Et le gardien avec le plus de matches avec l'équipe de France, 143, devant Fabien Barthez, encore, avec 87. Un Hugo Lloris de tous les records.