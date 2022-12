VIDÉO - Coupe du Monde : les Marocains et Portugais de France transportés pendant le quart de finale

Des drapeaux rouges frappés d'une étoile verte brandis dans le ciel, des cris de joie et des supporters debout : les Marocains vivant en France ont célébré ce samedi 10 décembre un moment historique. À la salle Khaymatna, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, ils n'ont que le mot "fierté" à la bouche, après la victoire de leur équipe face au Portugal et sa qualification en demi-finale de la Coupe du monde. "On a toujours été fiers de notre pays, mais là, on l'est encore plus", lance l'un d'eux dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

"C'est vraiment exceptionnel, on ne s'attendait pas à ce qu'une équipe du Maghreb arrive en demi-finale", se réjouit un autre. Le Maroc est en effet le premier pays africain en demi-finale d'une Coupe du monde. Pendant ces 90 minutes de match à Doha, au Qatar, les supporters sont passés par tous les états : l'angoisse, la déception, et enfin l'euphorie lors du but tant espéré. Pour soutenir les Lions de l'Atlas, les youyous ont résonné, une prière a été prononcée. "Que de bonheur, c'est une joie", s'époumone une femme, alors que les drapeaux s'agitent derrière elle.