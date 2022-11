VIDÉO - Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé, star inégalée dans les rues de Doha

Dans les rues de Doha, se trouve un super-héros français. Avec son déguisement à l'effigie de Kylian Mbappé, il intrigue les supporters du monde entier, comme on peut le constater dans le reportage ci-dessus. Tout le monde veut un bisou ou une photo avec super-Mbappé. "Génial ! Mbappé, c'est le meilleur", lui lance l'un d'eux en passant. Derrière son masque, on découvre Nassim. Il a 8 ans, et arrive de Paris avec sa mère. "Quand je mets mon déguisement, tout le monde veut se photographier avec moi", s'amuse l'enfant. "Et moi, j'aime beaucoup !"