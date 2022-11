VIDÉO - Coupe du monde 2022 : Courtois sauveur, Batshuayi libérateur... Revivez les meilleurs moments de Belgique-Canada

Le remplaçant de Romelu Lukaku, forfait pour cette rencontre, a manqué le doublé malgré plusieurs incursions dans la surface des Canucks (66', 68'), mais les Belges se contenteront du service minimum. Avec cette victoire sur la plus petite des marges (1-0), ils prennent la tête du groupe F (3 points), devant la Croatie (1) et le Maroc (1), dos à dos plus tôt dans la journée, et le Canada (0).