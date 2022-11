VIDÉO - Tunisie-France (1-0) : Wahbi Khazri punit les Bleus, revivez son but

Les Bleus sont déjà qualifiés en huitièmes de finale, et cela se voit. Largement remaniée, l'équipe de France a concédé ce mercredi l'ouverture du score de la Tunisie, pour son dernier match de la phase de groupes. Sur une perte de balle de Youssouf Fofana au milieu de terrain peu avant l'heure de jeu (58'), Wahbi Khazri est servi plein axe et percute, efface Raphaël Varane, entre dans la surface de réparation et résiste au tacle d'Axel Disasi.

Sa tentative du gauche trompe Steve Mandanda, le suppléant d'un soir du capitaine Hugo Lloris, laissé au repos pour l'occasion. Les Tunisiens, contraints de s'imposer pour espérer la qualification en huitièmes de finale, mènent 1-0 (voir vidéo en tête de cet article).