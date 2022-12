Mondial 2022 : à quelques heures de France-Maroc, Clairefontaine ouvre ses portes aux supporters

En ce jour de demi-finale, ça met dans l’ambiance. "C’est du bonheur : cette immersion, tout ce qu’il a pu se passer ici et le fait en plus qu’on ait cette mise en bouche avant ce soir. Ça donne envie, ça nous prépare", confie un visiteur. Car si cette visite évoque le passé, tous ne pensent qu’au match de ce soir, avant-dernière étape avant, on l’espère, une troisième étoile.

Match à suivre dès 20h sur TF1.