VIDÉO - Argentine-France : la défaite dans les yeux des enfants

Comme des millions de Français, les plus jeunes supporters y ont cru. De Bondy à la Bretagne, tous sont extrêmement tristes à l'issue de cette défaite des Bleus face aux Argentins emmenés par Lionel Messi, 3 buts partout et 4 tirs au but 2 pour l'Albiceleste.

Dans la ville de l'attaquant star Kylian Mbappé, en Seine-Saint-Denis, tous les enfants s'étaient préparés à une victoire des Bleus. "Il fallait venir, même s'il faisait -8°C", assure une maman accompagnée de ses enfants. Si le thermomètre n'affichait pas une température aussi basse, l'atmosphère s'était rafraîchie dès le penalty de Lionel Messi, à la 23ᵉ minute de jeu. À ce stade, les petits fans du ballon rond y croient encore et toujours.