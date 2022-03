Coupe du monde au Qatar : le mondial de tous les records

Le Mondial se déroulera sur un espace réduit, à peine 70 km entre les deux stades les plus éloignés. Construites pour l'événement, les huit enceintes ont coûté six milliards d'euros. Elles sont fin prêtes et les Qataris aussi. "J'ai trop hâte d'y être et d'accueillir le monde entier". "Ça va être fantastique", disent-ils.