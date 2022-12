Didier Deschamps : le succès lui colle aux Basques

Saviez-vous que Didier Deschamps avait sa propre chanson à Bayonne ? Dédé, comme ils l'appellent, est né ici même. Et il n'en fallait pas plus pour rendre les Basques fiers. "C'est connu depuis des décennies et des décennies… Le Basque est meilleur !", "Il était déjà très doué en sport", racontent-ils. C'est peut-être même le plus grand exploit du sélectionneur des Bleus. Grâce à lui, les Basques font des infidélités au rugby ces jours-ci.