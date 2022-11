Coupe du monde : ces Français aux premières loges pour encourager les Bleus

Les Français sont plus que sereins sur la suite des événements. Hier soir, le compte a été bon pour le moral. Une large victoire des Bleus après un but australien. Au stade, les supporters ont vécu des émotions fortes : "C’était génial. On est super émus, super contents et on espère qu’on va continuer comme ça" ; "On a eu quelques frissons au début" ; "Au final, on a su composer, et on a montré que la Coupe du monde, on la méritait", réagissent des supporters sur place.