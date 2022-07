VIDÉO - Coupe du monde de babyfoot : près de 1 000 athlètes s'affrontent à Nantes

Les visiteurs ne résistent pas non plus à l’appel du baby. Dehors, Frédéric tente tant bien que mal de battre son fils, champion de France. "Lui, il joue sur une chaise depuis tout petit, à quatre ans chez moi. On essaie de faire une partie trois fois par semaine à peu près. Maintenant, je n’arrive plus à le battre. J’ai essayé, mais je n’y arrive plus", sourit Frédéric. Mais la revanche n’est pas loin, la belle viendra surement ensuite. Le babyfoot a cet atout irrésistible de réunir les générations autour d’une même table.