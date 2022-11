VIDÉO - 7000 kilomètres à vélo : ces deux fans des Bleus ont roulé jusqu'au Qatar

L’émotion est à la hauteur de l’exploit. Avec vingt kilos de bagages chacun dans leurs sacoches, un maillot des Bleus floqué des deux étoiles, un casque et des bidons, Mehdi Balamissa et Gabriel Martin, 26 ans, ont réussi leur pari : parcourir à vélo plus de 7000 kilomètres, depuis leur départ du Stade de France à Saint-Denis fin août et leur arrivée ce jeudi à Doha au Qatar.

Les deux jeunes Français ont bien mérité leur comité d’accueil, applaudis comme il se doit par d'autres supporters des Bleus, venus assister au Mondial de foot. "Nous, on s’est juste dit, on va aller au Qatar à vélo, mais on n’a jamais imaginé tout ça", confie Mehdi dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. De son côté, Gabriel y voit tout un symbole : "On est allé du stade de la première étoile de l’Équipe de France, le Stade de France, au stade de la troisième étoile, on l’espère", dit-il.