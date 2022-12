Après un voyage express au Qatar pour France-Maroc, Macron assume sa visite depuis Bruxelles

"J'assume totalement", a déclaré Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen. "J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France en Russie, je suis derrière eux au Qatar", a poursuivi le président français qui a assisté à la victoire de la France face au Maroc mercredi soir et sera de nouveau sur place dimanche pour la finale face à l'Argentine. Il a rendu mercredi soir un hommage appuyé aux Bleus, se disant "immensément fier" de leur qualification en finale, et venant les saluer en vestiaires.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a estimé que les Français étaient dans le même état d'esprit que lui. "Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient : 'on va pas suivre, on boycotte à la télévision'. Les chiffres sont là", a-t-il ajouté, en référence aux très fortes audiences sur le petit écran malgré les appels à boycotter le Mondial au Qatar. "On aime notre équipe nationale, on est fier d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout", a poursuivi le président.

Il est aussi revenu sur le retentissant scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen, mettant en cause entre autres l'eurodéputée grecque Eva Kaili, qui a été interpellée vendredi. Elle est soupçonnée d'avoir été payée par cet émirat pour défendre ses intérêts. "Il faut sur ces sujets que la justice, l'ensemble des services fassent leur travail", a jugé le chef de l'État, en se félicitant de "la transparence" dans cette affaire depuis qu'elle a éclaté au grand jour. "Il faut déjà connaître les faits, comprendre qui est impliqué et prendre ensuite les mesures adaptées", a-t-il poursuivi, sans plus se prononcer sur le Qatar.