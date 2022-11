VIDÉO - Qatar : à quelles règles devront se plier les supporters ?

Autre interrogation, comment s’habiller pour se rendre au stade ? Dans un pays où les libertés sont restreintes, les autorités ont fait savoir que les étrangers bénéficieront d’une certaine tolérance. Se couvrir les épaules est recommandé, même si ce n’est pas une obligation. Être torse nu, en revanche, est strictement interdit. Le guide du supporter édité par la Fifa suggère d'ailleurs aux supporters de revêtir la tenue traditionnelle.

Pendant la compétition, de nombreux supporters utiliseront le métro pour se rendre dans les stades. Si pendant longtemps, le fait de s’assoir en laissant apparaître la semelle de sa chaussure pouvait être considéré comme un manque de respect, ce n'est plus le cas aujourd'hui : garder les jambes croisées est parfaitement accepté. Et une fois dans l'enceinte du stade, chacun pourra exprimer sa joie sans retenue, assure un supporter mexicain habitué des tribunes locales : "C’est comme un match à Mexico. On peut faire la fête, prier pour son équipe, célébrer les buts".