VIDÉO - Tous frais payés : ces supporters français invités par le Qatar

En tout, près de 50 Français seront logés gratuitement pendant la compétition. Un appartement tout neuf et tout confort, mais il faudra quand même remplir le frigo. "C'est déjà très bien, on a le billet d'avion qui a été payé, cet appartement qu'ils nous laissent pendant environ un mois", commente, dans le reportage en tête de cet article, une supportrice française quoi fait visiter à TF1 le logement qui lui a été prêté. Budget des courses pour un mois : 600 euros par personne environ. "On était toutes et tous dégoutés parce que comme on pensait qu'on allait recevoir cette somme, beaucoup ont décidé de prendre des matchs supplémentaires", poursuit-elle.

Ces derniers jours, le Qatar a décidément beaucoup changé d’avis : il y a eu cette volte-face sur le défraiement des supporters, mais aussi sur la vente d’alcool finalement non autorisée autour des stades.