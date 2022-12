Coupe du monde : Randal Kolo Muani révèle la phobie improbable d'Ousmane Dembélé

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France contre la Tunisie lors de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 (1-0), Randal Kolo Muani était présent en conférence de presse, ce jeudi 1er décembre. Titulaire lors de ce match contre la Tunisie, le joueur de l’Eintracht Francfort a été invité à débriefer le match des Bleus.

"Le coach a fait gratter quelques minutes à tout le monde" et "c'est vraiment important" pour la suite, a-t-il reconnu. "On ne peut pas lancer quelqu'un en demi-finale, comme ça, 'aller va jouer 15 ou 20 minutes', il ne sera pas prêt, clairement. Les Tunisiens avaient envie. On a essayé de faire de notre mieux, on ne va pas pointer des gens du doigt. On est un groupe, c'est comme cela qu'on va avancer", a ajouté l'attaquant de Francfort.