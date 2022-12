France-Maroc : les Bleus enfin infranchissables en défense, une première au Qatar

Mais les deux joueurs ont pleinement répondu aux attentes, et le bloc français a enfin tenu toute une rencontre sans encaisser de but, bien aidé par Antoine Griezmann, omniprésent. Presque un exploit, tant la défense tricolore est en souffrance depuis quelques mois. Lors de leurs 13 précédents matchs en 2022, les Bleus n'avaient gardé leur cage inviolée qu'à deux reprises (contre l'Afrique du Sud et l'Autriche), pour 13 buts encaissés.

Même depuis le début de la Coupe du monde, le bloc français a toujours cédé à une reprise. Le Maroc a bien cru poursuivre cette malheureuse tradition, avant que Jules Koundé ne sauve son camp, sur sa ligne, dans le temps additionnel (90'+4).