Coupe du monde de rugby : 5440 places offertes aux personnels de santé

Plus de 5400 places pour assister à la Coupe du Monde de rugby seront offertes à des personnels d'établissements de santé pour leur exprimer la "gratitude" des pouvoirs publics envers ces professions de "première ligne", a annoncé la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, vendredi.

À l'occasion d'un déplacement à Pantin (Seine-Saint-Denis), elle a indiqué qu'avec Aurélien Rousseau (Santé) et Agnès Firmin Le Bodo (Organisation territoriale et des Professions de santé), la décision a été prise d'offrir "5.440 places" pour "les personnels soignants et pour les personnels des établissements public santé".

"C'est une reconnaissance de leur travail, ils sont - pardonnez la métaphore - 'en première ligne' pour nous aider, on l'a encore vu dans les jours récents de canicule", a-t-elle expliqué au cours d'une conférence de presse sur la responsabilité sociale et environnementale de la Coupe du Monde de rugby, à deux semaines du match d'ouverture.