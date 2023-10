VIDÉO - Coupe du monde de rugby : les Bleus prêts pour le choc contre les Springboks

C'est un cérémonial de peu de mots, la traditionnelle remise de maillots à la veille du match. Chacun se lève à la vue de son numéro, sous les applaudissements du groupe. Gaël Fickou, par exemple, vivra sa 85ᵉ sélection en bleu et n'a plus qu'une envie : "On a hâte que ça arrive, on a hâte que ça commence", confie-t-il au micro de TF1, dans le reportage ci-dessus.