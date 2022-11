Coupe du monde au Qatar : malgré les aléas, les Français derrière leur équipe

L’optimisme, c’était le maître-mot aux bords des terrains de foot. Dans le sud de la France, à la Ciotat, on veut croire au beau parcours des Bleus, même sans Karim Benzema. "On l'a fait sans Karim Benzema en 2018. Avec Mbappé, etc, on l’a fait. Et on a d’autres joueurs maintenant. On a la jeunesse, on a Tchouameni, Camavinga…", explique un jeune joueur de la Ciotat.