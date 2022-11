VIDÉO - Coupe du monde de football : comment le Qatar va accueillir les supporters

Vue du ciel, la fête s'apprête à commencer. Des stades flambant neuf qu'on aperçoit parfois depuis l'avion. Et à bord, le message est déjà clair. À Doha, la Coupe du monde se déguste dès l'atterrissage. Dans l'aéroport, personne n'y échappera non plus. Le Qatar a vu les choses en très grand. Alors à peine arrivés, c'est de l'enthousiasme qu'on a cherché. Et nous en avons trouvé grâce à ce groupe de travailleurs indiens qui nous a abordé pour danser devant la caméra. "Nous, on supporte le Qatar pour la Coupe du monde. Le Qatar, c'est notre sang, on aime le Qatar !", affirment-ils. Pour tout vous dire, ce premier contact sur place nous a laissé bouche bée.