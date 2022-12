"On est allé la chercher ensemble" : ce qu'il faut retenir de la victoire des Bleus face à l'Angleterre

Ce groupe s’appuie sur le meilleur passeur de l'histoire des Bleus, Griezmann. Le meilleur buteur Giroud, le recordman de sélection Lloris et ses six arrêts ce samedi. Les cadres assurent et rassurent. Mais les Français commettent trop de fautes évitables. Dans ce Mondial, nous avons déjà cinq buts encaissés. Deux penaltys sont concédés à l’Angleterre. Le second, heureusement à 9 minutes de la fin, n'a pas été transformé.