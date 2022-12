Coupe du monde : les ventes de produits dérivés des Bleus explosent

Depuis lundi, Tarik Louro, vendeur aux rayons sports collectifs et chaussures au magasin Intersport dans les Yvelines, n'a pas vraiment perdu la main. Il floque en continu. Après la finale, le responsable avait prévu de remballer les maillots des Bleus. Il n'avait pas imaginé que ce rayon resterait le champion incontesté du magasin.

"Les deux meilleures ventes, c'est le maillot officiel de l'Équipe de France ainsi que le maillot extérieur. Et c'est tout ce qui nous reste. On n'a plus de stock. On continue de les vendre autant qu'avant la finale de la Coupe du monde", a expliqué un autre vendeur, Nathan Rebardeau.