Coupe du monde : un homme entre sur la pelouse avec un drapeau LGBT durant Portugal-Uruguay

Sur une vidéo partagée depuis les tribunes du stade, on y aperçoit un homme portant un t-shirt bleu sur lequel est inscrit "Respect for Iranian women" et "Save Ukraine", tout en portant un drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbolique de la communauté LGBT. Après quelques secondes de course et avoir traversé le terrain, l’individu, qui serait Mario Ferri, un individu connu en Italie, finit par lâcher son drapeau avant de se faire plaquer au sol par plusieurs membres de la sécurité du stade qatari.