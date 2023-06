VIDÉO - Fabien Galthié, la machine à gagner du XV de France

Le sélectionneur ne les reçoit pas chez lui par hasard. "On trouve ici le calme, la sérénité pour bien travailler. On est cohérent sur notre projet qui est toujours de rassembler, de fédérer et de partager avec les Français", a-t-il notamment souligné. Ce projet a commencé il y a quatre ans. Il a ramené le XV de France au premier plan après des années d'échec. Bien sûr, Fabien Galthié bénéficie d'une génération de joueurs exceptionnels, comme Romain Ntamack, et surtout Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde.