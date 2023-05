Couronnement de Charles III : "God Save the King" copieusement hué à Anfield avant Liverpool-Brentford

Des images de joie et de liesse mais pas seulement. Le couronnement du roi Charles III, ce samedi, a donné lieu à des scènes de contestation à Londres et dans le reste du pays. Une cinquantaine de personnes hostiles à cet événement, et plus largement à la monarchie, ont ainsi été arrêtées dans la capitale. En parallèle, une fronde a été menée dans les travées d'Anfield Road, où a été joué - comme dans tous les stades de Premier League - le "God Save the King" avant le coup d'envoi de la rencontre entre Liverpool et Brentford. L'hymne a été copieusement hué par les supporters des Reds. Dans la foulée, la chanson "You'll Never Walk Alone", a été reprise à pleins poumons par tout le stade.