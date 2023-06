VIDÉO - Les 24H du Mans, 100 ans de compétition et de fête populaire

Loïc Duval, qui court pour Peugeot, les a déjà gagnées et c’est un gage de popularité. On lui a proposé de faire 500 mètres à pied au milieu du public. "C’est une ambiance assez folle quand même, parce que c’est un événement qui a lieu une fois par année. Mais c'est vraiment des passionnés de sport auto. Que ce soit en ville, au Mans ou sur les circuits", confie ce dernier. Une ambiance nocturne aussi qui fleure bon la saucisse grillée entre des Anglais enivrés et cette merveilleuse chorale de néerlandais. Et dire que la course n’a même pas encore commencé !