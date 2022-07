Crash en F1 : un pilote sort indemne grâce au halo

Voici l'accident vu du côté des spectateurs. Quelques secondes après le départ, plusieurs voitures se percutent. La monoplace de Guanyu Zhou quitte la piste à toute vitesse, se retourne et termine sa course derrière les pneus de sécurité, contre les grillages séparant le circuit du public. Malgré la violence du choc, le coureur est en bonne santé : "je vais bien, tout est ok, le halo m'a sauvé, merci à tous pour vos gentils messages".