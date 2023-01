Crise à la fédération française de football : ce que contient le rapport qui accable Noël Le Graët

C'est un document de 28 pages qui accable le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Lundi 30 janvier, le rapport provisoire de la mission d'audit sur la FFF, mené par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et diligenté par le ministère des Sports à l'automne dernier, a été transmis aux dirigeants de la première fédération sportive de France. Et le texte n'épargne personne, pointant le comportement "au minimum sexiste" de Noël Le Graët et une "légitimité" perdue au sommet du football français.

Ni le président de la FFF, mis en retrait depuis le 11 janvier, ni sa directrice générale Florence Hardouin, mise à pied depuis la même date, ni même le comité directeur de l'instance ou son comité exécutif, ne résistent aux conclusions de ce rapport, provisoire et encore incomplet, dont le 20H de TF1 a pu consulter une copie.