Croatie-Maroc : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la petite finale de la Coupe du monde ?

Bis repetita pour la Croatie et le Maroc. Après s’être affrontés lors de la phase de poule et s’être quittés sur un match nul (0-0), les Vatreni et les Lions de l’Atlas vont se retrouver dans cette Coupe du monde, dans le cadre de la petite finale. Cette rencontre, perçue comme une consolante sur le plan sportif, mais importante sur le plan financier, opposera, samedi 17 décembre (à 16h, en direct sur TF1, MyTF1 et en live commenté sur TF1info) les deux équipes vaincues en demi-finale.