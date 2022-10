Crossfit, l'anti salle de sport

Ici, il n'y a pas de miroir, ni de tapis de course à la pointe de la technologie. Le décor est sommaire, et surtout un langage incompréhensible pour les néofits. Vous êtes dans une salle de crossfit. Cette activité physique, venue des États-Unis aux débuts des années 2010, a survécu à la pandémie et compte aujourd'hui plus de 200 000 pratiquants.