Après le Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel s'offre son deuxième Paris-Roubaix

Le champion du monde a encore frappé. Une semaine après sa victoire au Tour des Flandres, le Néerlandais Mathieu van der Poel, de l'équipe Alpecin, a remporté en solitaire ce dimanche 7 avril son deuxième Paris-Roubaix après un raid de 60 km pour réussir le doublé sur les Monuments pavés.

Volant sur les pavés grâce à une dextérité diabolique, déjouant tous les pièges, le coureur de 29 ans a levé les bras sur la piste du vélodrome de Roubaix avec trois minutes d'avance, un écart abyssal, sur son coéquipier belge Jasper Philipsen et le Danois Mads Pedersen.

Le champion du monde devient le onzième coureur de l'histoire, le premier depuis Fabian Cancellara en 2013, à accomplir cet exploit. Il est désormais le seul coureur en activité à compter six Monuments, les épreuves emblématiques du cyclisme sur route d'une journée, à son palmarès, un de plus que Tadej Pogacar.

Le petit-fils de Raymond Poulidor rejoint ainsi, à 29 ans, des champions comme Fabian Cancellara, Tom Boonen, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy à gagner la même année le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, une tâche herculéenne réservée aux plus grands. Déjà vainqueur l'an dernier, Van der Poel est également le premier à triompher deux années de suite sur les pavés de l'Enfer du nord après Tom Boonen en 2008 et 2009.