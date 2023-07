Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes, une première pour la Néerlandaise

En terminant deuxième au contre-la-montre de la dernière étape ce dimanche, la Néerlandaise Demi Vollering remporte le Tour de France femmes. Elle est suivie de la Belge Lotte Kopecky et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. La huitième et dernière étape, une course de 22 km qui est arrivée à Pau ce dimanche, a quant à elle été remportée par la Suissesse Marlen Reusser, en 29 minutes 15 secondes.