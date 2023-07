Tour de France 2023 : trop forts pour les autres, Vingegaard et Pogacar forcément suspects ?

Isolés du peloton, seuls au monde. À l'orée de la troisième et dernière semaine, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont plus inséparables que jamais sur les routes du Tour. À la veille du contre-la-montre individuel, mardi 18 juillet, un chrono long de 22,4 kilomètres entre Passy et Combloux, dix secondes seulement les départagent dans leur lutte acharnée pour le maillot jaune. L'un des écarts les plus faibles de l'histoire, à six jours de l'arrivée à Paris. Derrière eux, c'est le désert.

Au-dessus du lot, ils relèguent les autres protagonistes de cette Grande Boucle à un rôle de faire-valoir. Bien que troisième au général, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), vainqueur à Morzine, le 15 juillet, est déjà hors-jeu. Le grand espoir du cyclisme espagnol, qui est en quelque sorte "le premier des autres", pointe à plus de cinq minutes des deux extraterrestres.