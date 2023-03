Tour de France 2024 : le grand final à Nice révélé, spectacle garanti

Des cols en pagaille et un chrono en guise de juges de paix. Pour la première fois depuis 1905, le Tour de France arrivera à Nice, et non à Paris, en raison des Jeux olympiques, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. La Grande Boucle va délaisser les Champs-Élysées, une première depuis 1975, et délocaliser son grand final sur la Côte d'Azur. Pour l'occasion, l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO), qui a opté pour Florence, en Italie, comme ville du Grand Départ de cette 111e édition, a prévu deux ultimes étapes spectaculaires dans l'arrière-pays niçois, dont les contours ont été dévoilés, lundi 13 mars.

Samedi 20 juillet 2024, la 20e et avant-dernière étape s'élancera de Nice et ralliera le Col de la Couillole (15,7 km à 7,1%), où a été jugée l'arrivée de l'étape-reine du dernier Paris-Nice, via Braus (10 km à 6,6%), le Turini (20,7 km, à 5,7%) et la Colmiane (7,5 km à 7,1%). Avec 4400 mètres de dénivelé positif, il s'agit d'une "étape dense, ramassée, sans un mètre de plat, où tout sera possible", a détaillé le patron du Tour, Christian Prudhomme. Bref, 132 kilomètres de bonheur et de plaisir.