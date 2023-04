VIDÉO - "Tour de France : au cœur du peloton" : premiers coups de pédale en juin pour le docu-série de Netflix

Les premières images avaient été diffusées en avant-première à Cannes, il y a quelques jours lors du festival CanneSeries. Après une plongée inédite dans les paddocks de F1, avec le docu-série acclamé Formula 1 : Drive to Survive, suivi cette année par des productions dérivées sur le tennis (Break Point) et le golf (Full Swing), Netflix se met cette fois en selle, à l'approche de la Grande Boucle. Les équipes de Box To Box Films, à qui l'on doit ces immersions originales dans le milieu du sport, vont proposer une nouvelle création intitulée Tour de France : Au cœur du peloton, dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi 26 avril par la plateforme américaine. Comme son nom l'indique, elle sera centrée sur l'épreuve-reine du cyclisme.

Ce docu-série, qui sortira le 8 juin pendant le Critérium du Dauphiné, répétition générale avec la légende course centenaire à étapes, qui s'élancera du Pays basque espagnol, le 1er juillet prochain. Cette première saison - une deuxième est déjà dans les tuyaux - retracera la dernière édition, remportée par le Danois Jonas Vingegaard. Elle suivra "au plus près l'ensemble des acteurs du Tour, des coureurs aux directeurs d'équipe et expose les multiples enjeux d'une course devenue un véritable symbole international, diffusée dans 190 territoires", indique Netflix dans son communiqué. 'Tour de France : Au cœur du peloton' lève le voile sur les coulisses d'équipes emblématiques, depuis la préparation jusqu'à la ligne d'arrivée à Paris."