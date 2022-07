VIDÉO - Tour de France : une chute massive met une trentaine de coureuses à terre

Ce n'est pas la première, ce n'est sans doute pas la dernière. Mais c'est sûrement la plus impressionnante depuis le départ de la déclinaison féminine du Tour de France. Un gros carambolage a eu lieu, jeudi 28 juillet, sur la 5e étape de la Grande Boucle femmes, reliant Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges. Alors que le peloton roulait à vive allure, à plus de 44 km/h selon le compte Twitter Le Tour Data, au moins une trentaine de coureuses sont tombées, formant un monticule de vélos sur la route.

Dans cette chute massive, survenue à 45 kilomètres de l'arrivée et impliquant aussi la championne du monde 2017 de cyclisme sur route Chantal Blaak et la championne de Belgique 2020 Lotte Kopecky (SD Worx), c'est Emma Norsgaard (Movistar) qui a payé le plus lourd tribut. Citée parmi les favorites du jour, la Danoise, lourdement touchée à l'épaule gauche, est restée longtemps au sol. Elle a été prise en charge par l'équipe médicale du Tour, précipitant son retrait de la course.