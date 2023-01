Dakar 2023 : un touriste italien décède sur la piste du rallye-raid

Les organisateurs ont indiqué que le concurrent qui l'a heurté ne s'était pas aperçu du choc et n'avait appris la mort du touriste qu'en revenant au bivouac.

Le rallye Dakar s'est élancé le 31 décembre des bords de la mer Rouge pour plus de 8.000 km de course et une arrivée le 15 janvier sur la côte est à Dammam. Basé en Arabie saoudite pour la quatrième édition d'affilée, le rallye-raid se déroule essentiellement dans des zones désertiques Il attire néanmoins des spectateurs, dans des proportions toutefois nettement moindres que quand la course se tenait en Amérique latine.