VIDÉO - Course dans la boue : dans les Vosges, 150 pilotes défient la gadoue

Le but est de traverser la piscine boueuse dans le meilleur chrono, ou déjà d'aller le plus loin possible. Car tous les participants n'arrivent pas à finir la course. Des voitures enlisées doivent être remorquées, tandis que des motards plongent la tête la première dans la gadoue. Retrouvez dans le reportage en tête d'article quelques-uns de ces vols planés. "C'est les risques du métier, on est là pour ça !" s'amuse un participant couvert de boue après son passage.