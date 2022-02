Danse sur glace : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron décrochent l'or aux JO !

Leur complicité se perçoit autant sur la plus haute marche du podium que dans leur parfaite synchronisation sur la glace de Pékin. En tout, ils ont exécuté quatre minutes et vingt secondes de grâce et de prouesses techniques. Une danse pour transmettre des émotions, ressenties jusqu'à Clermont-Ferrand, chez la mère de Gabriella Papadakis.