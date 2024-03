De Benoît Saint Denis à "Dieu de la guerre" : cet ancien militaire français est devenu une star du MMA

Parmi les combattants d'arts martiaux mixtes (MMA), le Français Benoît Saint Denis fait figure d'ovni. À 28 ans, cet ancien membre des forces spéciales connait une incroyable ascension et son parcours inspire les réseaux sociaux. Ce samedi soir, sa carrière pourrait encore faire un bond puisqu'il affronte à Miami une star de la discipline, l’Américain Dustin Poirier.

Il n'a que 28 ans, mais Benoît Saint Denis en est déjà à sa deuxième vie. Après avoir servi cinq ans dans l'armée, "God of war" ("le dieu de la guerre", en français), comme on le surnomme, est devenu une star des arts martiaux mixtes (MMA). "On appelle ça les arts martiaux mixtes parce que c'est vraiment un mixte de tout, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une phase de percussion, type pied-poing à une phase de lutte gréco-romaine en un claquement de doigt", explique-t-il à TF1.

Il y a souvent des blessures, une côte fêlée, une entorse et il faut passer un peu outre Benoît Saint Denis

Parmi l’élite des combattants d’arts martiaux mixtes (MMA), Benoît Saint Denis fait figure d'exception. D’abord parce qu’il est français et que les tricolores ayant atteint les hautes sphères du MMA se comptent sur les doigts d’une main. Ensuite, parce que l’homme balance entre son rôle de père de famille et son statut d'ex-membre des forces spéciales du 1ᵉʳ RPIMa de Bayonne où il s'était engagé à 18 ans. "C'est le régiment de la partie actions spéciales terre, donc contre-terrorisme, libération d'otages, protection de personnalités importantes", détaille-t-il. Benoît Saint Denis a combattu au Mali et au Niger notamment, parfois au péril de sa vie.

Puis, il rencontre Laura, agent de police, qui s'est engagée suite aux attentats du Bataclan. "C'est un peu notre manière de rendre à tous ceux qui se sont battus pour tous les droits qu'on a aujourd'hui et les libertés extraordinaires qu'on a dans notre pays", souligne-t-elle. Il tombe aussi amoureux du jiu-jitsu pendant sa carrière de militaire et démarre la compétition en amateur, puis se perfectionne en boxe pieds-poings et se fait repérer par l'entraîneur Daniel Woirin, ancien coach de la légende brésilienne Anderson Silva.

Reprenant à son compte le credo du 1ᵉʳ RPIMa "Qui ose gagne", Benoît Saint-Denis décide alors de quitter l'armée et son contrat à 2000 euros par mois pour se lancer dans l'inconnu. Mais avant de gagner, il faudra des années de souffrance. "C'est rare d'avoir une préparation pour un combat sans douleurs. Il y a souvent des blessures, une côte fêlée, une entorse et il faut passer un peu outre", affirme-t-il en toute humilité.

Grâce à ses victoires et à sa personnalité, il rassemble désormais 700.000 personnes sur les réseaux sociaux, tandis que les vidéos le concernant dépassent parfois le million de vues sur YouTube. Aujourd'hui, c'est l'armée, son ancien employeur qui vient le chercher pour entrainer l'équipe de France militaire. Benoît Saint Denis devient même l'image de leur campagne de recrutement. "Quand on est jeune et qu'on a soif d'aventures, rendez-vous sur s'engager.fr", lance-t-il. De son côté, le sergent-chef Thomas, recruteur dans l'armée de Terre, estime qu'il modernise l'image de l'armée. "Parce que les hommes et les femmes qui vont s'engager dans l'armée vont acquérir ses valeurs", affirme-t-il.

Pour Daniel Woirin, son entraîneur, c'est "quelqu'un de très simple dans la vie, mais dans la cage, il se transforme". La cage, entendez par là, un ring fermé à huit côtés, un octogone dans lequel il combat. Dans sa catégorie, Benoît Saint Denis n'a donc jamais perdu. Ce samedi soir à Miami, face à l’Américain Dustin Poirier, il a rendez-vous avec son destin.